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Mourinho e il giornalista, botta e risposta comico in conferenza

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(Adnkronos) – José Mourinho prova a spiazzare il giornalista che ribatte colpo su colpo e scatena le risate dello Special One. Il siparietto va in scena nella conferenza stampa dell’allenatore del Benfica. Argomento, il contratto del tecnico, vincolato fino al 2027. Mourinho non esclude il divorzio a fine stagione, con un anno d’anticipo rispetto alla scadenza dell’accordo, e attende segnali dalla società per un eventuale prolungamento. 

 

“Non posso dire che resto per 10 anni. Non dipende da me, un allenatore o un giocatore fanno parte di una struttura del club”, dice Mourinho nel prolungato botta e risposta. “Tu puoi che garantire che rimarrai a RTP?”, chiede l’allenatore al giornalista. “Posso, perché non mi vuole nessuno, è facile”, la risposta che fa centro. Mourinho ride e incassa. 

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