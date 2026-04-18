Latina, bimbo di 7 anni muore annegato in piscina a Suio Terme

(Adnkronos) –

Un bambino di 7 anni è morto annegato oggi, sabato 18 aprile, a Suio Terme, nel comune di Castelforte, in provincia di Latina. Sul posto, insieme ai carabinieri della Compagnia di Formia, sono arrivati i sanitari del 118, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare per il piccolo, deceduto all’interno di una piscina del centro termale.

Le indagini sono coordinate dalla Procura di Cassino. Tra le ipotesi, anche quella che il bambino sia stato risucchiato da uno dei bocchettoni della piscina della struttura, che è stata sequestrata. La salma del bambino è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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