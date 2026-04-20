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Marines si calano con le corde e sequestrano nave iraniana, le immagini

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(Adnkronos) – Il Comando Centrale degli Stati Uniti, il Centcom, ha condiviso un filmato dove si vedono i Marines calarsi con le corde sulla nave Touska, battente bandiera iraniana, e prendere il controllo dell’imbarcazione. “I Marines statunitensi sono scesi dalla nave d’assalto anfibio USS Tripoli in elicottero e hanno attraversato il Mar Arabico per abbordare e sequestrare la M/V Touska”, si legge sull’account di ‘X’ del Centcom mentre prosegue il blocco navale deciso dal presidente americano Donald Trump. 

 

“I Marines si sono calati con le corde sull’imbarcazione battente bandiera iraniana il 20 aprile, dopo che il cacciatorpediniere lanciamissili USS Spruance aveva disabilitato la propulsione della Touska in seguito alla mancata ottemperanza della nave mercantile ai ripetuti avvertimenti delle forze statunitensi per un periodo di sei ore”, scrive il Centcom su X, descrivendo l’operazione. L’Iran ha promesso ritorsioni. 

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