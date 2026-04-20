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Ascoli Piceno, 34enne accoltellato a morte: fermato 54enne per omicidio volontario

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(Adnkronos) – Tragedia ad Ascoli Piceno nella serata di ieri: un uomo di 34 anni, Niko Tacconi, è stato accoltellato all’addome al culmine di una lite ed è morto poco dopo all’ospedale Mazzoni. I carabinieri hanno fermato un 54enne con l’accusa di omicidio volontario. Secondo una prima ricostruzione, l’aggressione sarebbe avvenuta in un appartamento di via Pergolesi, nel quartiere Porta Cappuccina, dove tra i due sarebbe scoppiata una discussione degenerata in violenza. Ancora da chiarire i motivi alla base del litigio. Sull’accaduto indaga la Procura di Ascoli. 

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