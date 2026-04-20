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Padova, uomo morto in strada per ferite d’arma da taglio

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(Adnkronos) – Un uomo è morto in strada, nella notte, a Padova in zona via dei Colli. Poco prima della mezzanotte è arrivata una segnalazione da parte di alcuni passanti per una persona in difficoltà. Sul posto sono intervenuti i poliziotti che hanno trovato un uomo con ferite da arma da taglio. E’ stato chiesto l’intervento del 118, il personale sanitario ha tentato di rianimarlo ma, poco dopo, il ferito è deceduto.  

E’ stata informata la procura della Repubblica di Padova con il pubblico ministero di turno, intervenuto sul posto, e l’intervento della squadra mobile e della polizia scientifica. La vittima è stata identificata per un 48enne residente in provincia di Padova. 

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