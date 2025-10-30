La ministra Roccella sulle nozze d’oro con il marito Luigi: “Le festeggio a marzo 2026, è l’amore della mia vita”

(Adnkronos) – "A marzo 2026 festeggio le nozze d'oro con mio marito Luigi. L'ho incontrato a 18 anni e da quel momento non ci siamo più lasciati. È l'amore della mia vita". Lo ha annunciato Eugenia Roccella ministro per la Famiglia la natalità e le Pari opportunità a Monica Setta nella puntata di sabato 1 novembre si Storie al bivio in onda alle 15.30 su Rai 2. Roccella ha ripercorso con la Setta la sua infanzia tra Riesi in Sicilia e Roma, parlando del padre Franco, fra i fondatori del Partito radicale e di sua mamma Wanda. "Sono stata battezzata che avevo quasi 5 anni e per la mia prima Comunione la madrina fu Liliana Pannella sorella di Marco" racconta il ministro "Ho vissuto una gioventù da femminista e da radicale. Nel mio album dei ricordi un posto d'onore lo occupa mio nonno paterno Eugenio notaio siciliano che si rifiutò di stilare contratti dotali per rispetto alle donne. Fu un uomo tenerissimo che mi ha cresciuto insieme a zia Sarina per i primi anni di vita prima che i miei genitori venissero a riprendermi per vivere a Roma". Roccella ha presentato a 'Storie al bivio' il suo libro 'Una famiglia radicale' (Rubettino) e ha rivelato retroscena del suo rapporto con la premier Giorgia Meloni. "Avevo chiesto a Giorgia di non farmi tornare in Parlamento, volevo impegnarmi da militante e non mi aspettavo di entrare nel governo" dice "la Meloni mi chiamo' quando era al Quirinale e mi disse:Eugenia non voglio che tu lo sappia dai giornali, sei il nuovo ministro della Famiglia".

