"Il regime dell'Iran non sa cosa l'ha colpito, non sa cosa lo colpirà. Altre cose sono in arrivo". Il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, si rivolge direttamente al "fiero popolo iraniano" con un messaggio di circa 2 minuti in una giornata cruciale. All'offensiva israeliana contro strutture militari e impianti nucleari iraniani, ha fatto seguito la risposta di Teheran che ha lanciato oltre 100 missili balistici contro Israele.