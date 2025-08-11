News

Inchiesta urbanistica Milano, spuntano nuove chat con il sindaco Sala

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Nuove chat con il sindaco di Milano Giuseppe Sala. E' la novità che emerge dall'analisi di alcuni telefoni cellulari, dopo i sequestri fatti a metà luglio nell’inchiesta che ha portato a sei arresti nell’urbanistica milanese. I messaggi tra il sindaco e alcuni dei principali indagati dell’inchiesta saranno depositati domani martedì 12 agosto, davanti ai giudici del Riesame chiamati a valutare le esigenze cautelari per Giancarlo Tancredi, ex assessore alla Rigenerazione urbana del Comune di Milano e Giuseppe Marinoni, ex presidente della commissione per il Paesaggio.  L’analisi dei telefoni, appena iniziata, è stata svolta dalla Guardia di finanza tramite parole chiave: il nome degli indagati e quello dei progetti già noti come il Pirellino o su cui la Procura non ha ancora approfondito l'indagine.  —[email protected] (Web Info)

