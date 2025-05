Houthi: “Israele si prepari a un’estate calda”

(Adnkronos) –

Israele "deve prepararsi a un'estate calda". Lo ha dichiarato Mahdi al-Mashat, presidente del Supremo consiglio politico degli Houthi all'indomani del bombardamento israeliano sull'aeroporto internazionale di Sana'a, la capitale dello Yemen sotto il controllo del gruppo alleato dell'Iran. "I sionisti devono prepararsi a un'estate calda", ha affermato al-Mashat, sottolineando, secondo quanto riferito dall'emittente al-Masirah, che "l'aggressione criminale del nemico israeliano contro l'aeroporto di Sana'a non sarà un deterrente, piuttosto un incentivo". "La nostra volontà non verrà spezzata, né faremo marcia indietro dalla nostra decisione di sostenere il popolo di Gaza finché l'aggressione non finirà e il blocco non sarà revocato", ha aggiunto l'esponente Houthi, evidenziando che il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, "non sarà in grado di proteggere le truppe sioniste dai missili Houthi" e minacciando "brutte sorprese" per le compagnie aeree che volano sull'aeroporto Ben Gurion dato "i nostri missili possono raggiungere i loro obiettivi". —internazionale/[email protected] (Web Info)