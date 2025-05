Nuoto, Europei fondo: Paltrinieri oro nella 5 km

(Adnkronos) – Dopo la vittoria di Ginevra Taddeucci nella 5 km arriva nel pomeriggio il timbro d'autore del pluricampione olimpico e mondiale Gregorio Paltrinieri che rompe gli indugi a un chilometro dalla fine, e si impone in solitario in 52'05"79 conquistando la medaglia d'oro ai campionati europei di fondo in corso nell'isola croata di Hvar. Dopo il quarto posto di ieri nella dieci chilometri torna al successo internazionale dopo quasi un anno il trentenne eroe carpigiano di Fiamme Oro e Coopernuoto, che si allena al Centro Federale di Ostia con Fabrizio Antonelli. Alle spalle la coppia magiara con David Bethlem, bronzo olimpico e peraltro campione uscente, che tocca secondo in 52'08"07 e il campione olimpico e ieri oro nella distanza doppia Kristof Rasovzsky che stavolta scala al terzo posto in 52'13"57.

Più indietro gli altri azzurri con Marcello Guidi, bronzo continentale in carica, che chiude settima 52'25"00 e Dario Verani, decimo in 53'23"98. —[email protected] (Web Info)