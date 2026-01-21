News

Groenlandia, Trump: “Definito con Rutte quadro futuro accordo, no dazi dal primo febbraio”

by Adnkronos
by Adnkronos

(Adnkronos) – Donald Trump annuncia di aver raggiunto “il quadro di un futuro accordo” sulla Groenlandia con il segretario generale della Nato, Mark Rutte, e che pertanto non farà scattare i dazi che aveva minacciato di imporre ai Paesi europei che hanno inviato militari sull’isola e che sarebbero dovuti entrare in vigore il primo febbraio. In un post su X, il presidente americano ha scritto: “Sulla base di un incontro molto produttivo che ho avuto con il segretario generale della Nato, Mark Rutte, abbiamo definito il quadro di un futuro accordo relativo alla Groenlandia e, di fatto, all’intera regione artica. Questa soluzione, se portata a termine, sarà ottima per gli Stati Uniti d’America e per tutti i Paesi della Nato. Sulla base di questo accordo, non imporrò i dazi che sarebbero dovuto entrare in vigore il 1° febbraio”. 

internazionale/esteri

