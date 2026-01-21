News

Davos, incendio in hotel: evacuato Congress Center

by Adnkronos
(Adnkronos) – “Siamo fuori dal Congress Center. Ci hanno fatto evacuare tutti quanti. Abbiamo lasciato tutte le nostre cose all’interno perché pare ci sia un incendio in un albergo qui vicino. Ci sono elicotteri che volano sopra le nostre teste, è pieno di pompieri e quindi c’è un’emergenza di evacuazione”. Lo ha detto Lilli Gruber in collegamento telefonico da Davos con Otto e Mezzo su La7, dopo aver dovuto lasciare lo studio allestito nella località svizzera per l’emergenza in corso. 

internazionale/esteri

