Francia, da oggi è possibile tuffarsi nella Senna a Parigi

(Adnkronos) – Dalle otto di questa mattina, sabato 5 luglio, la Senna a Parigi è aperta ai bagnanti dopo la prova generale delle Olimpiadi dello scorso anno. E' la prima volta dal 1923. Sono tre i punti di accesso autorizzati lungo il fiume in città, a Bercy, non lontano dell'Ile Saint-Louis, a Bras Marie, e Grenelle, con vista sulla Tour Effeil. Il tuffo è gratuito ma inquadrato in una serie di regole, fra cui gli orari e una prova di nuovo. La balneazione, sorvegliata da bagnini, sarà consentita fino al 31 agosto. A Bras Marie e a Grenelle bisogna avere almeno 14 anni ed essere alti almeno 1.40 per nuotare nel fiume. A Bercy almeno dieci anni ed essere accompagnati da un adulto. La qualità dell'acqua, misurata ieri, è "eccellente". La temperatura di 26,5 gradi.