Dazi Trump, l’Europa rischia di pagare un prezzo alto anche nel lungo termine

(Adnkronos) – L'Europa rischia di pagare un prezzo alto per i dazi imposti da Donald Trump anche nel lungo termine. L'accordo per le tariffe al 15% sulle merci europee importate negli Stati Uniti non è ancora un testo definitivo e ci sono diversi aspetti che vanno ancora negoziati. Ma c'è un tema che rischia di produrre conseguenze più profonde dell'incremento aritmetico dei costi di esportazione: i mercati si adattano alle condizioni, riducendo quote che sono poi difficili da recuperare, e anche la contrazione degli investimenti è un fattore molto meno elastico di un aggiustamento di prezzo. Vuol dire, semplificando, che le decisioni sbagliate imposte dal presidente americano Donald Trump e sostanzialmente accettate dalla presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, possono modificare non solo i volumi e la qualità dell'interscambio commerciale tra Stati Uniti ed Europa ma anche la capacità industriale e produttiva di due economie che sono state sempre naturalmente interconnesse tra loro. A questo si riferisce l'ex ministro dello Sviluppo economico e leader di Azione Carlo Calenda, quando definisce "disastrosa" una soluzione che "determina la sottomissione e il vassallaggio dell'Europa a un accordo estorsivo di Trump che danneggia settori produttivi con effetti di lunghissima durata". La sintesi è impietosa ma inquadra il problema da un punto di vista che non va sottovalutato. E’ necessario chiedersi non solo quanto costano i dazi oggi ma anche quanto a lungo l’Europa dovrà pagarne le conseguenze.

Un'analisi dell'Ispi aiuta a focalizzarle. Partendo dal pil, i dazi americani colpiscono in particolare i paesi per cui l’export verso gli Stati Uniti ha un peso economico rilevante, come Germania e Italia. È quindi lecito aspettarsi un impatto economico maggiore su Berlino e Roma. Con dazi al 15%, la Germania rallenta di quasi lo 0,3%, il pil italiano di quasi lo 0,2%, mentre l’effetto sull’economia francese sarebbe più contenuto, intorno allo 0,1%. C'è poi da considerare il deprezzamento del dollaro che si traduce in una sorta di 'dazio aggiuntivo': le imprese che esportano devono scegliere tra mantenere invariati i prezzi in dollari abbassando quelli in euro (e dunque i propri ricavi), o rischiare di perdere competitività. Il dazio del 15% va quindi portato a ridosso del 30%. Non solo. Il mercato si adegua alle regole che cambiano e secondo i principali modelli macroeconomici, un dazio medio del 15% causerà una contrazione delle esportazioni europee verso gli USA del 25-30%. Altro tema significativo è la ricerca di possibili alternative al mercato americano. Ma quando si dice che è necessario diversificare e aprire nuovi sbocchi alle esportazioni si dice una cosa difficile da fare, soprattutto in questa fase. L’Unione europea, ricorda l'Ispi, ha parlato molto della possibilità di compensare i dazi americani stringendo nuovi accordi commerciali con altri paesi o regioni. Accordi che però, al momento, ancora non si vedono. Come mai? Essenzialmente per due ragioni. La prima è che si tratta di negoziati complessi che richiedono tempo. La seconda è che in un mondo in cui una grande economia impone dazi quasi a tutti, gli altri esportatori di tutti i paesi colpiti cercano nuovi sbocchi per compensare le perdite subite sul mercato americano. Questo fenomeno è noto come deviazione del commercio, 'trade diversion'. E, aumentando la concorrenza sul poco spazio disponibile, contribuisce a complicare uno scenario già complicato di suo. (Di Fabio Insenga) —[email protected] (Web Info)