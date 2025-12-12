News

Dazi, tassa Ue temporanea di 3 euro sui piccoli pacchi

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Il Consiglio dell’Ue ha concordato un dazio doganale fisso temporaneo di 3 euro sui piccoli pacchi che entrano nell’Unione, principalmente tramite commercio elettronico, a partire dal primo luglio 2026. Lo si apprende da fonti Ue. Il dazio rimarrà in vigore fino all’entrata in vigore dell’accordo per una soluzione permanente, volta a eliminare la soglia di franchigia doganale. 

 

La misura, temporanea, viene adottata perché attualmente questi pacchi entrano nell’Ue, esentati da dazi, con la conseguente “concorrenza sleale per i venditori dell’Ue, rischi per la salute e la sicurezza dei consumatori, elevati livelli di frode e preoccupazioni ambientali”. La misura rimarrà in vigore fino all’entrata in vigore dell’accordo permanente per questi pacchi, concordato nel novembre 2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

internazionale/esteri

