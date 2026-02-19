News

Comuni, Nicotra (Anci): “Stati generali importante momento, più supporto per i piccoli”

by Adnkronos
(Adnkronos) – “Siamo contenti di aver organizzato questa due giorni qui alla nuvola dedicata solo ai piccoli comuni, un momento di incontro importante. L’Anci lavora per i Comuni e lo fa con ancora maggiore impegno, determinazione ed energia verso le realtà più piccole, che sono tantissime”. Così Veronica Nicotra, segretario generale dell’Anci, l’associazione nazionale comuni italiani, intervenendo agli Stati generali dei piccoli comuni, in svolgimento fino al 20 febbraio presso il Centro Congressi la Nuvola a Roma. “Nel nostro Paese sono circa 5600 i piccoli comuni”, dove ha dimora “il 16% della nostra popolazione. Questi hanno bisogno di più supporto, sia di carattere tecnico che istituzionale”. 

cronaca

