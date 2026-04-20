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Cafù: “Ranieri-Gasperini? Dovevano portare tranquillità alla Roma, non mi piacciono le polemiche”

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(Adnkronos) – “La polemica improvvisa tra Ranieri e Gasperini? Caspita! Il calcio è così tanto bello, bello giocato, bello dentro le quattro linee. Le polemiche fuori… Le polemiche a me non piacciono. A me piace giocare, piace scherzare, piace divertirmi dentro al campo. Sono due uomini… due persone che dovevano portare un po’ di tranquillità a tutti i calciatori. Speriamo che questa polemica possa finire il più presto possibile”. Sono le parole dell’ex difensore della Roma Marcos Cafu, a proposito della polemica tra il senior advisor del club giallorosso Claudio Ranieri e il tecnico Gian Piero Gasperini, in occasione dei Laureus Awards a Madrid. 

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