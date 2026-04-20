News

Rider trovato morto in strada a Torino, diverse ipotesi al vaglio

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Si indaga a 360 gradi sulla morte di un rider trovato senza vita in strada della Creusa a Torino nella serata di ieri, domenica 19 aprile. Sul posto sono intervenuti il 118 di Azienda Zero, i vigili del fuoco e la polizia locale. Proprio gli agenti della polizia locale stanno facendo accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto e tutte le ipotesi sono al vaglio: dalla possibilità che la vittima, un 32enne di origine egiziana, abbia perso il controllo della bici e sia finita fuori strada fino a quella dell’incidente con un altro mezzo che si è poi allontanato dopo l’impatto. 

È stato un passante a segnalare la presenza di una bicicletta sulla strada. Sul posto è intervenuto il 118 di Azienda Zero: a poca distanza, tra la vegetazione, è stato trovato il ciclista. 

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Fibrosi cistica, Aifa estende gratuità modulatori gene Cftr

Gullit: “Italia senza mondiali per la terza volta?...

Gullit: “L’Italia ha perso il suo Dna, non...

Italia e ripescaggio ai Mondiali, nuove speranze azzurre?...

Oltre 80 eventi in cartellone a Udine per...

Design, a Base Milano l’inquinamento acustico urbano diventa...

Bellucci contro Dzumhur a Madrid: un anno dopo...

La passione per il calcio e il trasferimento...

Milano, smantellato giro di escort di lusso: calciatori...

De Laurentiis: “Presidenza Figc? Nessuno meglio di Malagò....