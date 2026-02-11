Bit, con Pinocchio e 1.500 eventi Pistoia Capitale del Libro

(Adnkronos) – Pistoia Capitale Italiana del Libro (CIDL26) si presenta come destinazione d’eccellenza alla BIT, la Borsa Internazionale del Turismo in corso a Fiera Milano Rho. Oltre 1.500 eventi piccoli, medi e grandi in programma tra gennaio e dicembre e un progetto improntato ai principi della bibliodiversità con iniziative in tutti i luoghi di aggregazione del centro e delle periferie: Pistoia è stata così al centro di un’affollata sessione organizzata dalla Regione dal titolo: “Toscana una fiaba da vivere insieme” (presente anche l’assessore regionale all’economia, all’agricoltura e al Turismo, Leonardo Marras).

Operatori del settore, visitatori della Fiera e stampa specializzata hanno assistito alla proiezione del video istituzionale dell’anno di Capitale del Libro che è stato introdotto da un intervento di Giordano Bruno Guerri, presidente della Fondazione Nazionale Carlo Collodi. Guerri ha sottolineato il legame a doppio filo tra Pistoia e Pinocchio nel bicentenario della nascita dell’autore Carlo Lorenzini “Collodi”: il padre più noto burattino della letteratura mondiale, non a caso del centro del logo della Capitale del Libro 2026, scelse il nome d’arte Collodi in onore del borgo d’origine della madre e luogo dove trascorse gran parte della sua infanzia che si trova proprio in provincia di Pistoia.

“Le ragioni per visitare la Toscana sono milioni: in particolare, ci sono appunto Pistoia, Capitale del Libro, e Collodi che sta rinascendo”, ha detto Guerri. “Organizziamo a Pistoia una conferenza al mese di argomento pinocchiesco e collodiano e poi abbiamo in progetto un film – fra poco inizieranno le riprese – su Carlo Collodi: ovviamente si girerà nelle zone dove ha vissuto e ha scritto”. “E poi mostre e iniziative – ha aggiunto il presidente della Fondazione Collodi – che porteranno l’immagine di questa bellissima Regione, in particolare della provincia di Pistoia in tutto il mondo”. “Il Parco di Pinocchio a Collodi – ha spiegato Guerri – è attualmente oggetto di una profonda operazione di riordino e a marzo si presenterà ai visitatori di nuovo efficiente”.

