Napoli, cuore ‘danneggiato’ trapiantato a bimbo di 2 anni: aperta inchiesta e sospesi due medici

(Adnkronos) – La Procura di Napoli ha aperto un’inchiesta sulla vicenda che riguarda un bambino di due anni e tre nesi sottoposto a un trapianto di cuore lo scorso 23 dicembre presso l’ospedale Monaldi. Secondo la ricostruzione, il cuore donato da un paziente di Bolzano sarebbe arrivato a Napoli ormai già danneggiato irrimediabilmente. I carabinieri stanno acquisendo tutta la documentazione clinica e gli atti che riguardano il trapianto, mentre il bambino resta ricoverato in coma farmacologico in terapia intensiva, attaccato a un macchinario per il pompaggio del sangue.

Ieri, nell’ambito di una inchiesta interna, sono stati sospesi dall’attività trapiantologica, ma restano regolarmente in servizio presso l’ospedale Monaldi di Napoli, i due medici che hanno fatto parte dell’equipe chirurgica che ha trapiantato il cuore “bruciato” al bambino. Inoltre, per il momento l’azienda ospedaliera ha deciso di sospendere in via cautelativa le nuove candidature per i trapianti pediatrici. Restano regolari, invece, le attività di trapianto per gli adulti. Il caso era stato sollevato nei giorni scorsi dal quotidiano Il Mattino. La Direzione Generale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli ha reso noto di aver disposto sin da subito tutte le verifiche necessarie finalizzate a ricostruire in modo puntuale l’intero percorso clinico-terapeutico-assistenziale e a individuare eventuali criticità o responsabilità, assicurando il massimo impegno per fare piena chiarezza sull’accaduto.

—

cronaca

[email protected] (Web Info)