Ballando, Magnini in lacrime dietro le quinte e D’Urso… lo consola

Filippo Magnini è crollato in lacrime tra le braccia di Barbara D’Urso che lo ha accolto e consolato in silenzio durante uno dei suoi momenti più complessi a Ballando con le stelle.

La clip, mostrata oggi a La volta buona, documenta lo sfogo di Magnini dopo un confronto con la giuria. Nella scorsa puntata infatti c’è stato un vero e proprio dibattito che ha portato Magnini a togliersi qualche “sassolino dalla scarpa”. “Voglio far bene ma non è che mi cambia la vita”, ha confidato dietro le quinte, visibilmente provato, riferendosi al peso dei giudizi ricevuti.

“Essere costantemente giudicati… io sono venuto qui a ballare se va bene ok, altrimenti amen”, ha detto poi il concorrente tra le braccia di Barbara D’Urso. Per poi ripetere più volte l’espressione: “Figli e figliastri… Anzi, figli, figliastre e figliastri”, lasciando intuire di percepire spesso un trattamento non equo.

L’atleta alla giuria aveva spiegato: “Ho l’impressione che a me facciate le pulci. Fate notare sempre qualcosa che non va, a prescindere dai voti. Io non sono Roberto Bolle, sono un concorrente. Non capisco cosa pretendiate da me”.



