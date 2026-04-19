News

Amici, quinta puntata serale: eliminata Kiara

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Kiara è l’ottava eliminata di Amici 25. E’ accaduto nella puntata andata in onda sabato 18 aprile 2026. La ballerina della squadra di Anna Pettinelli ed Emanuel Lo era finita al ballottaggio con i due cantanti Lorenzo e Riccardo. La sua è stata l’unica eliminazione. 

“E’ stata davvero un’esperienza straordinaria per me, conservo tutte le nostre amicizie, sono grata di avere avuto la possibilità di conoscere tutti voi”, ha detto la 22enne aggiungendo: “Grazie a tutti i miei professori mi hanno davvero aiutato a superare tutto”.  

Kiara ha origini italiane e vive a Toronto, in Canada. “Ballo da quando avevo 8 anni, la danza mi fa sentire libera di esprimermi”, ha detto entrando nel programma condotto da Maria De Filippi.  

spettacoli

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Da noi… a ruota libera, domenica 19 aprile:...

Che tempo che fa, domenica 19 aprile: Conte...

Atp Monaco, oggi finale Cobolli-Shelton: orario, precedenti e...

Sparatoria in una discoteca di Bisceglie, muore 43enne

Serie A, oggi Juve-Bologna: orario, probabili formazioni e...

Domenica In, gli ospiti di oggi di Mara...

Marracash torna alle origini e rompe la ‘quarta...

Pensione, a maggio 2026 quando viene pagata: cedolino...

Bulgaria al voto oggi, Ue teme ascesa del...

Longevità, la scienza fissa i requisiti per le...