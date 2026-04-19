News

Atp Monaco, oggi finale Cobolli-Shelton: orario, precedenti e dove vederla

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Flavio Cobolli torna in campo nell’Atp 500 di Monaco per il titolo. Oggi, domenica 19 aprile, l’azzurro se la vedrà con Ben Shelton in finale. Il tennista romano, che al termine del torneo salirà al dodicesimo posto del ranking Atp, arriva dallo splendido successo in semifinale contro Alexander Zverev. L’americano ha invece eliminato lo slovacco Alex Molcan nel penultimo atto. Ecco orario, precedenti tra i due e dove vedere il match in tv e streaming. 

La finale dell’Atp di Monaco Cobolli-Shelton si gioca oggi, domenica 19 aprile, alle 13.30. Sono 5 i precedenti tra i due: l’americano è in vantaggio 3-2 e ha trovato i suoi tre successi consecutivi contro Flavio nel 2025. 

La finale dell’Atp 500 maschile di Monaco di Baviera tra Cobolli e Shelton sarà trasmessa su Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go, NOW e Tennis Tv. 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Sparatoria in una discoteca di Bisceglie, muore 43enne

Serie A, oggi Juve-Bologna: orario, probabili formazioni e...

Domenica In, gli ospiti di oggi di Mara...

Marracash torna alle origini e rompe la ‘quarta...

Pensione, a maggio 2026 quando viene pagata: cedolino...

Bulgaria al voto oggi, Ue teme ascesa del...

Longevità, la scienza fissa i requisiti per le...

Iran-Usa, alta tensione tra Hormuz e uranio: “Senza...

Gasperini: “Fischi Olimpico giustificatissimi, il pubblico della Roma...

Il falso mito dei 10mila passi, camminare 15...