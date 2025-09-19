News

4 di sera, giornalista sviene in diretta. Del Debbio: “Sta bene”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Attimi di paura a 4 di Sera, la trasmissione condotta da Paolo Del Debbio. Nel corso della puntata di oggi, la giornalista incaricata di effettuare le interviste in studio ha avuto un mancamento ed è crollata a terra dopo aver ascoltato le parole di un ragazzo, presente tra il pubblico, sulla crisi di Gaza.  "Dico al pubblico di non preoccuparsi, stanno sistemando tutto. Ha avuto solo un abbassamento della pressione, sta andando bene. Non vi preoccupate", le parole con cui Del Debbio ha informato i telespettatori. —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Jet russi invadono spazio aereo Estonia, F-35 italiani...

Caccia russi su Estonia, Trump: “Non mi piace,...

Fitch rialza il rating dell’Italia a BBB+. Giorgetti:...

Fedez e la strofa su Sinner: “Chiedo scusa”

Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 19 settembre

Milano Cortina, Cio deluso per assenza governo a...

Derby Lazio-Roma, piano di sicurezza con afflussi separati...

Fedez, concerto al Forum: ci sono anche i...

Caccia russi in Estonia, Tallinn invoca articolo 4...

Dal climate change alle pandemie, a Milano un...