San Valentino con i Foja in concerto al Teatro Bellini già tutto esaurito

A sei mesi dall’ultimo concerto nella loro città i Foja tornano ad esibirsi dal vivo e l’appuntamento nel prestigioso Teatro Bellin i è già sold out .

Il gruppo capitanato da Dario Sansone ha il privilegio di aver suonato nelle location più esclusive di Napoli: Teatro San Carlo, Arena Flegrea, Castel Sant’Elmo, Museo di Capodimonte, Palazzo Reale ed ora in uno dei massimi teatri della Campania.

L’appuntamento di martedì 14 febbraio, inizio ore 21, è un occasione importantissima per più motivi: con la chiusura del tour invernale iniziato con la pubblicazione dell’ultimo album “Miracoli e Rivoluzioni” termina l’avventura musicale dello storico chitarrista Ennio Frongillo che saluterà i compagni d’avventura e il pubblico che lo ha sempre sostenuto. Inoltre il concerto cade in un giorno speciale che coincide con il fortissimo amore che i Foja hanno per la propria città e per i fans storici che da anni oramai supportano la band. Sarà una serata piena d’amore sotto ogni punto di vista.

Com’è nello stile del gruppo non potevano mancare ospiti d’eccezione che si avvicenderanno sul palco per suonare, cantare, danzare e recitare. Al fianco del quintetto formato da Dario Sansone (voce), Ennio Frongillo (chitarra), Luigi Scialdone (chitarre e mandolino), Giuliano Falcone (basso) e Giovanni Schiattarella (batteria) troveremo la grande attrice Isa Danieli, protagonista dell’ultimo video “Santa Lucia”, che farà un’esibizione “inedita”; Francesco Di Bella frontman dei 24 Grana, Lorenzo Hengeller (pianista cantautore), Michele Signore (violinista della Nuova Compagnia di Canto Popolare) , Caterina Bianco (violinista e tastierista di Fanali e Passione Tour) e Viola Russo della compagnia di danza aerea FUNA .

Altra sorpresa per gli ottocento fortunati possessori del biglietto è la mostra curata dalla Scuola Italiana di Comix, da sempre legata alla band. Nel foyer del teatro verranno esposte dodici tavole con illustrazioni animate realizzate dagli allievi della scuola e dedicate alle singole canzoni contenute nell’ultimo disco.

“ “Non vediamo l’ora di poter chiudere il tour nazionale che ci ha riempito l’anima d’affetto nella nostra amata Napoli, ci aspetta una serata d’amore intenso, piena di ospiti e di emozioni. [dichiara Dario Sansone] Su di un palco pregno di storia e poesia come quello del Teatro Bellini, di fronte al nostro meraviglioso pubblico avremo l’opportunitá di salutare degnamente il nostro storico chitarrista Ennio rendendogli merito con una grande festa. Questo evento chiuderá solo una parte del tour di “Miracoli e Rivoluzioni” in attesa dei concerti estivi che ci vedranno portare in giro le nostre canzoni con una nuova line-up.”

Clementino e la straordinaria partecipazione di Isa Danieli: https://www.youtube.com/watch?v=4-0SZ7kxOvc Questo concerto dei Foja sarà un lungo excursus nel variegato e variopinto repertorio passato e presente con una particolare attenzione all’ultimo lavoro discografico dal quale sono stati estratti cinque singoli con altrettanti video. L’ultimo, in ordine di tempo, è la splendida “Santa Lucia”, pubblicato lo scorso 22 novembre 2022 con il featuring die la straordinaria partecipazione di

Senza dubbio gli esponenti del nuovo sound della tradizione folk napoletana i Foja sono affermati in Italia e all’estero ed hanno realizzato quattro album in studio, partecipato a diverse colonne sonore di lungometraggi di animazione. Sono stati candidati al David di Donatello e ai Nastri d’Argento come migliore canzone originale, e collaborato con artisti internazionali come Pauline Croze, La Pegatina, Shaun Ferguson, Weslie, Black Noyze, Alejandro Romero.

In tutto quello che fanno ci mettono l’anima. Ogni disco è un viaggio in una cultura ricchissima, visionaria e meticcia, elementi di ricchezza e crescita artistica, oltre che umana.





MIRACOLI E RIVOLUZIONI – Il disco

MIRACOLI E RIVOLUZIONI è il nuovo album dei FOJA, uscito nel mese di aprile 2022. In questo ultimo lavoro sono molte le collaborazioni con ospiti che hanno condiviso il miracolo di un frammento, di una scintilla creativa: ENZO GRAGNANIELLO, voce e anima inconfondibile, presente in una profondissima “’Nmiezo a Niente”; DAVIDE TOFFOLO dei TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI, voce e autorevolezza nell’ironica e riflessiva “A cosa stai pensando?”; CLEMENTINO, che mette il suo flow al servizio di una ballad struggente come “Santa Lucia”; il pianoforte di LORENZO HENGELLER che libera dieci dita cariche di swing nell’intensa “Stella”; la poesia di ALESSIO SOLLO ne “L’Urdema Canzone”; ALEJANDRO ROMERO, guest internazionale nella rilettura in napoletano di un classico come “A mano ‘e D10S”, dedicato anima cuore e bandoneón a Diego Armando Maradona, alla sua rivoluzione sportiva e umana.

E infine ALESSANDRO RAK e le sue illustrazioni, la genialità poetica di storie come “Yaya e Lennie – The Walking Liberty”, il lungometraggio di animazione della Mad Entertainment da cui è tratta “Duje comme nuje”, canzone dell’amore assoluto inserita nella colonna sonora dell’ultima fatica del regista napoletano, legato al leader dei Foja Dario Sansone da amicizia e collaborazione decennale.

“Miracoli e Rivoluzioni” è sensibilità, impegno, passione allo stato puro, un progetto che consegna un immaginario che va solo vissuto, con quella libertà e creatività che fanno dei Foja una delle band napoletane più importanti degli ultimi venti anni, autori di una rivoluzione stilistica che ha elevato la nuova musica napoletana mettendola in relazione con i suoni dell’oggi e la visione del domani.

Link al videoclip del brano ‘Addò se va’: https://www.youtube.com/watch?v=QlgTjj6-pLo

Link al videoclip del brano ‘Tu’: https://www.youtube.com/watch?v=kDe_7pcdDuc

Link al videoclip del brano ‘A mano ‘e D10S’ feat. Alejandro Romero:

Link al videoclip del brano “Duje Comme Nuje’: https://www.youtube.com/watch?v=Su0hg5ggozo

Link del videoclip “Santa Lucia” feat. Clementino e Isa Danieli:

Management: Luciano Chirico – : Luciano Chirico – [email protected]

Ufficio Stampa Full Heads: Giulio Di Donna – : Giulio Di Donna – [email protected]

FOJA - BIO BREVE

I Foja nascono nel 2006. Hanno all’attivo quattro album in studio, ‘Na Storia Nova, Dimane Torna ‘O Sole, ‘O Treno Che Va e Miracoli e Rivoluzioni. Con il secondo e il terzo ottengono un posizionamento nella cinquina finale delle Targhe Tenco nella categoria miglior album in dialetto. Girando l’Italia per anni, hanno calcato palchi prestigiosi, registrando sempre il sold-out, tra cui quelli del Teatro di San Carlo con uno show diretto da Franco Dragone (Cirque du Soleil), dell’Arena Flegrea con uno speciale spettacolo che ha unito musica e illustrazioni dal vivo, del Cortile della Reggia di Capodimonte, del Palazzo Reale e di Castel Sant’Elmo a Napoli davanti ad un pubblico di oltre seimila persone. La loro musica è stata utilizzata con successo in diversi film come L’arte della felicità (EFA European Film Award) e Gatta Cenerentola, ottenendo la candidatura per la miglior canzone originale sia al David di Donatello con i brani “’A malia” e “A chi appartieni”, che ai Nastri d’Argento con “’A malia”. Dal 2018 hanno inizio collaborazioni discografiche con artisti internazionali (Pauline Croze, La Pegatina, Shaun Ferguson, Weslie, Black Noyze, Alejandro Romero). Nel novembre del 2018 registrano il tutto esaurito nelle date del loro Tour Europeo nei migliori club delle principali capitali e, nel 2019, volano oltreoceano per il loro Tour Canadese e Statunitense tra club e grandi teatri. Nel 2020 chiudono il loro primo decennio di attività discografica con lo speciale cofanetto “Dieci” che raccoglie l’intera produzione, compresi diversi brani fuori album e un inedito.