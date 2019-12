Nasce “Acaam”, l’Associazione Campana Accademie e Associazioni Musicali

I soci fondatori delle associazioni di musica e cultura:

“Popolart” di Napoli – Presidente Francesco Cocco; “Fenix Culture” di Acerra (NA)Presidente Gaetano Brucci- Vicepresidente Francesco D’Avanzo. “House Music” di Santa Maria a Vico (CE) – Presidente Paolo De Falco; L’Accademia “Prico” di San Giorgio a Cremano (NA) Presidente Fabio Micera si sono uniti nella costituzione dell’ “ACAAM” acronimo di Associazione Campana Accademie e Associazioni Musicali eleggendo come Presidente il Maestro Francesco Cocco. L’ ACAAM è una realtà innovativa nel panorama musicale campano. Come prima associazione di categoria, ha l’obiettivo di promuovere lo sviluppo artistico del territorio attraverso la valorizzazione dei giovani talenti, creando una rete tra le diverse associazioni ed accademie musicali campane, definendo e perfezionando una visione comune della musica con riferimenti alla didattica e alle sue variegate modalità espressive.

Il prossimo 22 dicembre, presso il Teatro Umberto di Nola, l’ACAAM sosterrà Mitocon, l’associazione di riferimento in Italia per i malati mitocondriali e le loro famiglie, offrendo un Concerto di beneficenza e sensibilizzazione dove si esibiranno i giovani talenti della musica campana.