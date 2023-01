FAUSTO PAPETTI Il mito del Sax Crooner

Museo del Saxofono

via dei Molini snc (angolo via Reggiani)

00054 – Maccarese, Fiumicino (RM)

Ingresso alla mostra: € 7,00

Visite guidate gratuita su prenotazione (max 20 persone)

Ingresso ai concerti: €15,00

Biglietti in vendita direttamente al Museo o su Liveticket.it

Pagina ufficiale: museodelsaxofono.com/fausto-papetti

Il 28 gennaio 2023 ricorrerà il centenario della nascita del grande saxofonista italiano Fausto Papetti e

il Museo del Saxofono di Fiumicino, grazie al contributo ottenuto con l’Avviso Pubblico per le

iniziative culturali, sociali e turistiche della Regione Lazio, intende celebrare questa importante

ricorrenza realizzando un'iniziativa che si svilupperà dal 28 gennaio al 25 febbraio 2023 con

l’esposizione dello strumento appartenuto all’artista, una mostra e altri memorabilia concessi dalla

famiglia erede, oltre a concerti e visite guidate.

Fausto Papetti è stato un’artista molto conosciuto ed estremamente apprezzato dal pubblico italiano e

che ha sostanzialmente contribuito alla divulgazione e conoscenza dello strumento e al suo appeal

nella cultura italiana. Ha sempre avuto grande successi discografici pubblicando raccolte di celebri

brani del periodo arrangiati in versione strumentale, scelti soprattutto fra le musiche per il cinema, che

spesso superavano le vendite delle colonne sonore originali.

In Italia è riuscito ad imporre per la prima volta in campo discografico leggero il cosiddetto “genere

strumentale”, sino ad allora quasi ignorato dalle classifiche di vendita, divenendo l’interprete che, con

ben 29 dischi, ha piazzato il maggior numero di album nella Hit Parade italiana. La grande Mina è

seconda con 27 e i Pooh terzi con 23. Una carriera travolgente che lo ha reso notissimo in tutto il

mondo, soprattutto in Germania, Spagna, Francia, Russia e Giappone.

Fausto Papetti è stato un maestro della musica confidenziale che ebbe un successo strepitoso grazie

alla sua rilettura dei classici della canzone dei quali smussava le eventuali asperità lasciando

prevalere su tutto la melodia, per la gioia dell’ascolto più disimpegnato. Il suo successo coincise con

la diffusione della musicassetta come supporto sonoro facilmente trasportabile per tutti gli anni ’70 e

‘80.

Altrettanto famose erano le copertine dei suoi dischi che, caratterizzate sempre dalla presenza di

foto di nudi femminili, molto spesso in compagnia di un saxofono, dagli anni ’60 agli anni ’80 hanno

fortemente contribuito al radicamento nell’immaginario collettivo del binomio sax-erotismo.

“L’idea di realizzare un simile evento – afferma Attilio Berni, direttore del Museo del Saxofono – è

partita dalla disponibilità degli eredi Papetti a concedere in esposizione lo strumento personale

dell’artista, un sax alto Selmer Mark VI del 1958 e altri memorabilia. Successivamente è iniziato un

lungo percorso di ricerca, raccolta e analisi di foto, materiali e testimonianze che mi ha portato alla

costruzione di una narrazione emozionante e suggestiva ricostruendo la storia artistica di Fausto

Papetti e delineandone un ritratto completo, del musicista come dell’uomo. Da qui, con l'occasione

dell’anniversario che ricade proprio il 28 gennaio, è stato gioco-forza immaginare una serie di eventi

celebrativi in omaggio al grande saxofonista italiano.”

Un percorso espositivo che si trasforma in un viaggio visivo, uditivo e sensoriale, un’esperienza

immersiva, che muta lo spazio espositivo del museo in una scatola scenica, dove oltre a ammirare lo

strumento e i dischi d’oro, sarà possibile vedere fotografie d’epoca, immagini private e pubbliche,

ascoltare vinili, stereo 8, musicassette e sfogliare spartiti originali. Tutti i visitatori riceveranno in

omaggio un booklet commemorativo realizzato appositamente per l’evento e che descrive la fortunata

carriera dell’artista. Le visite guidate, gratuite, sono prenotabili telefonicamente al numero di telefono

+39 06 61697862 o via mail [email protected] fino ad esaurimento posti (max 20 persone).

Gli orari sono indicati nel programma. La mostra verrà aperta al pubblico a partire dalle ore 11:00 del

28 gennaio.

Alla mostra sono correlati tre concerti, in programma il 28 gennaio, il 18 e il 25 febbraio, che vedranno

esibirsi rispettivamente l'Italian Jazz Quintet, il Venanzio Venditti Quartet la Original Saxie Band in

un tributo a tema, tra musica leggera, swing e jazz, al grande interprete. I concerti prevedono un

biglietto d’ingresso di € 15:00. Inoltre, per chi lo gradisse, prima di ogni concerto – come da tradizione al

Museo – è prevista un'apericena, a partire dalle ore 20:00, al costo di € 15,00.

Alla serata di inaugurazione della manifestazione, in programma sabato 28 gennaio alle ore 19:00,

parteciperanno Marco Papetti, figlio del musicista, e il regista Paolo Campana, autore del film

Vinylmania, con alcuni frammenti in video del suo nuovo documentario dedicato alla storia di Papetti.

L’accesso all’evento di apertura sarà consentito fino ad esaurimento posti; è vivamente consigliata la

prenotazione ai numeri o alla mail del museo.