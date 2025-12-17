Video

Imprese: Garosci (Confcommercio), ‘aiutare Pmi per raggiungere 700 mld di export’

by Adnkronos
Momenti come la Conferenza nazionale dell’export e dell’internazionalizzazione “sono occasioni di riflessione tra le imprese e gli organismi statali, governativi e politici con il contributo fantastico di un grande sistema diplomatico italiano capace di aiutare le imprese. Sostengo che le piccole imprese vadano aiutate di più affinché si immettano nei nuovi mercati e contribuiscano a raggiungere i 700 miliardi di fatturato dell’export, obiettivo del Governo”. Sono le parole di Riccardo Garosci, vicepresidente Confcommercio, alla Conferenza organizzata a Milano dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

