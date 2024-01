DAL 10 GENNAIO AL 7 FEBBRAIO 2024 NEL TEATRO SALA MOLIḔRE DI POZZUOLI ARRIVA LA IV EDIZIONE DI CINEMAGMA

Oltre al Premio intitolato alla memoria di Cetty Sommella, la novità di quest’anno è l’istituzione del Premio al miglior montaggio dedicato a Raimondo Cruciani, recentemente scomparso

Si svolgerà tutti i mercoledì dal 10 gennaio al 7 febbraio, dalle ore 20.30, nel teatro Sala Molière di Pozzuoli, diretto da Nando Paone (Viale Bognar, 21, nei pressi della stazione metropolitana Pozzuoli/Solfatara), la quarta edizione di “Cinemagma”, la rassegna di film indipendenti selezionati dallo storico del cinema Giuseppe Borrone. Nelle prime quattro serate, saranno presentati i 16 cortometraggi fino alla cerimonia finale di premiazione. Come richiamato nel titolo della rassegna, ispirato all’elemento naturale simbolo di Pozzuoli e di una terra vulcanica come i Campi Flegrei, i film underground scorrono sotto la superficie del cinema mainstream, premendo per arrivare a intercettare i loro potenziali destinatari. Scopo dell’iniziativa è quello di offrire una vetrina e uno spazio di visibilità a registi emergenti e autori dallo sguardo innovativo.

La giuria tecnica è presieduta dal regista Luca Miniero (Benvenuti al Sud, Incantesimo napoletano, Nessun messaggio in segreteria, Sono tornato, Un boss in salotto, Le indagini di Lolita Lobosco) ed è composta da: Enrica Buongiorno, giornalista; Alberto Castellano, critico cinematografico e saggista; Adele Gallo, casting director; Gianfelice Imparato, attore. Sarà assegnato il premio al miglior cortometraggio, al miglior attore e alla migliore attrice, intitolato alla memoria di Cetty Sommella.

Novità della quarta edizione l’istituzione del premio al miglior montaggio, dedicato a Raimondo Cruciani, di recente scomparso. Nella sua lunga carriera Cruciani ha collaborato con i più importanti registi italiani, e in particolare Ettore Scola, firmando il montaggio di film di culto come C’eravamo tanto amati, Una giornata particolare, Ballando ballando, con cui vinse il David di Donatello. Saranno protagonisti anche gli spettatori presenti in sala, che attribuiranno con il loro voto il premio del pubblico.

Tutte le proiezioni saranno accompagnate da dibattiti e interviste con i protagonisti, invitati a discutere insieme al pubblico dei temi affrontati nei film. L’ingresso è libero, fino ad esaurimento posti. Priorità d’accesso agli spettatori muniti di prenotazione, da richiedere inviando un messaggio WhatsApp al numero 377.0888.569. Per ulteriori informazioni, consultare le pagine Facebook e Instagram dell’evento oppure scrivere alla mail [email protected].

programma

Mercoledì 10 gennaio

Serata 1

THE DELAY

Mattia Napoli

2022 • 15 min.

È SOLO IL VENTO

Enrico Iannaccone

2022 • 19 min.

IL PETTIROSSO

Francesco Eramo

2023 • 9 min.

LOOP

Luigi Russo

2023 • 25 min.

A seguire: Q&A con gli autori

Mercoledì 17 gennaio

Serata 2

SUPER JESUS

Vito Palumbo

2022 • 20 min.

A MOSCA CIECA

Mino Capuano

2023 • 15 min.

DON’T BE CRUEL

Andrej Chinappi

2022 • 15 min.

MENOMALE

Alberto Palmiero

2023 • 14 min.

A seguire: Q&A con gli autori

Mercoledì 24 gennaio

Serata 3

SUPER GIò

Gianni Aureli

2023 • 20 min.

CHI SPARA PER PRIMO

Emanuele Palamara

2023 • 20 min.

DIVE

Aldo Iuliano

2023 • 13 min.

GEISHA

Antonio Longobardi

2023 • 15 min.

A seguire: Q&A con gli autori

Mercoledì 31 gennaio

Serata 4

68.415

Antonella Sabatino, Stefano Blasi

2022 • 20 min.

QUANDO I SOLDATI MASCHI

SENTONO DOLORE

Vincenzo Fortunato • 2023 • 10 min.

SWITCH

Daniela Giordano

2023 • 19 min.

SOGNANDO VENEZIA

Elisabetta Giannini 2023 • 15 min.

A seguire: Q&A con gli autori

Mercoledì 7 febbraio

Serata di premiazione

Gli organizzatori si riservano, in caso di forza maggiore, di apportare variazioni al programma e/o al calendario della rassegna.