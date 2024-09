Il 21 settembre a Ponticelli c’è la “Medea di Porta Medina” – ore 19:30 – ingresso libero

“Notti d’Autunno in Periferia” per il progetto “Affabulazione”, promosso dal Comune di Napoli con il contributo del Fondo Unico per lo Spettacolo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura; cinque spettacoli per la rassegna curata dall’Associazione Collegium Philarmonicum ETS che propone un cartellone ricco e variegato. In scena danza, musica classica, recital, in un sapiente lavoro di allestimento che mette insieme diversi linguaggi delle arti sceniche, letture e interpretazioni della musica e della letteratura nella tradizione partenopea.

Il 21 settembre alle 19:30 la “Medea di Porta Medina”, balletto tratto dal romanzo di Francesco Mastriani “La Medea di Porta Medina” – Testi e riadattamento di Maria Venuso per la regia e le coreografie di Edmondo Tucci; sul palco l’attrice Arianna Sorrentino, corpo di ballo dell’Associazione Origami Polo Didattico della Danza e del Movimento, per le musiche di Ciro Ferrigno. Lo spettacolo va in scena in una cornice significativa, l’Auditorium dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Sannino – De Cillis”, sempre più presidio di legalità e cultura per i giovani del territorio.

Tutti gli spettacoli hanno inizio alle ore 19.30 e sono ad ingresso libero, ma è consigliabile la prenotazione all’indirizzo [email protected] o al numero 328 8692445.

Sito web dell’associazione: www.collegiumphilarmonicum.it

