Accordo tra Città Metropolitana di Napoli e Teatro di San Carlo: il 27 giugno e il 1 luglio 2025 prezzi ridotti per la stagione di danza ai cittadini residenti nel territorio metropolitano

In occasione del prossimo appuntamento della Stagione di danza Onegin di Tchaikovsky che vedrà protagonista il balletto del Teatro di San Carlo diretto da Clotilde Vayer, il Teatro di San Carlo ha riservato ai cittadini della Città Metropolitana di Napoli 200 posti a sera, al prezzo ridotto speciale di 15 euro.

Due le date con spettacoli in promozione: venerdì 27 giugno 2025 ore 20:00 e martedì 1 luglio 2025 alle ore 20:00 (ridotto valido su tutte le categorie di posto in base alla migliore disponibilità). La promozione è valida fino a esaurimento del contingente disponibile di 200 posti a sera. È possibile acquistare i biglietti (massimo n. 2 a persona) presso la biglietteria del Teatro di San Carlo, aperta tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 18:00, esibendo copia della presente comunicazione anche in formato elettronico.

“L’accordo tra la Città Metropolitana di Napoli e il Teatro San Carlo ha il merito di allargare la platea dei fruitori del più antico teatro d’Europa a nuove fasce di popolazione, avvicinandole al mondo della lirica e del balletto” afferma Sergio Colella, consigliere delegato allo Sport, ai Giovani e agli Eventi della Città Metropolitana di Napoli.