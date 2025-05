Roma, “abusi su studentesse”: insegnante arrestato a Civitavecchia

(Adnkronos) – Un docente è finito agli arresti domiciliari per violenza sessuale nei confronti di alcune studentesse. I carabinieri della Stazione di Civitavecchia hanno eseguito un’ordinanza, emessa dal gip su richiesta della Procura, che dispone misure cautelari personali, una degli arresti domiciliari e tre dell’obbligo di dimora, nei confronti di 4 insegnanti, accusati a vario titolo di violenza sessuale su minore e di induzione indebita a dare o promettere utilità. Le indagini sono partite dopo la denuncia presentata a gennaio da una studentessa di un istituto scolastico superiore a Civitavecchia che ha riferito di aver subito comportamenti molesti e atti di natura sessuale da parte di un professore. Le dichiarazioni della giovane, precise e circostanziate, sono state successivamente corroborate dalle testimonianze di altre sei studentesse che hanno riferito condotte analoghe e ricorrenti da parte del docente, ora ai domiciliari. In particolare, il professore, dopo essersi improvvisato istruttore di arti marziali, avrebbe palpeggiato le zone intime di una studentessa. Dalle indagini sarebbero emerse anche condotte omissive di da parte di altri tre insegnanti, gravemente indiziati di non essere intervenuti mentre il loro collega compiva atti sessualmente espliciti nei confronti di una studentessa nel corso di una gita scolastica. —[email protected] (Web Info)