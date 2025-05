Internazionali, Alcaraz e il cerotto al naso: cos’è e a cosa serve

(Adnkronos) –

Carlos Alcaraz e un cerotto al naso agli Internazionali d'Italia 2025. Il tennista spagnolo, che oggi, martedì 13 maggio, ha battuto Karen Khachanov negli ottavi di finale del Masters 100 di Roma, sta sfoggiando, da inizio torneo, un cerotto nero appoggiato sul naso. Non è la prima volta che il numero tre del mondo scende in campo con questo cerotto, era già successo infatti alle Atp Finals 2024 andate in scena a Torino. Ma a cosa serve?

Il cerotto, che in Serie A vediamo, ad esempio, sul naso dell'attaccante del Milan Santiago Gimenez, serve a favorire la respirazione. Una volta applicato alle narici infatti, il dispositivo medico le dilata così che l'aria arrivi senza resistenze e con maggiore facilità ai polmoni. Lo scorso novembre, proprio in occasione delle Finals, era stato proprio Alcaraz a spiegarne l'utilità: "Il cerotto sul naso mi ha aiutato. Sapevo che altri tennisti a volte lo usano, quindi ho pensato potesse aiutare anche a me", aveva spiegato lo spagnolo, "con il cerotto riesco a respirare meglio e a recuperare più in fretta tra un punto e l'altro".