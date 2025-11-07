Video

Un viaggio tra storia, innovazione e arte: al Vittoriano la mostra “Le Ferrovie d’Italia

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

Un racconto lungo oltre un secolo e mezzo, dalle prime linee ferroviarie preunitarie all’Alta Velocità. La mostra “Le Ferrovie d’Italia (1861-2025). Dall’unità nazionale alle sfide del futuro”, promossa dal Gruppo FS Italiane e dal VIVE – Vittoriano e Palazzo Venezia, celebra i 120 anni dalla fondazione delle Ferrovie dello Stato. Oltre cento opere tra dipinti, sculture, fotografie e film ricostruiscono il legame tra treni, Paese e identità collettiva. Il percorso si articola in quattro sezioni e una sala immersiva, aperta al pubblico fino all’11 gennaio 2026.

Potrebbe interessarti

Samia Suluhu Hassan, la Tanzania e la vittoria...

Claudio Amendola: “Da giovane cintura nera di bugie,...

Cannata (Universitas Mercatorum): “Equità, sostenibilità e conoscenza per...

Ferretti (imprenditrice), ‘All’Universitas Mercatorum: la moda è racconto,...

Amato (università La Sapienza): ‘Una vera classe dirigente...

Mostra 120 anni FS, Tanzilli (Gruppo FS): ‘Le...

Mostra 120 anni FS, Gabrielli (VIVE): ‘Un viaggio...

Salute: vincitori i-Days 2025, ‘Alma-Care risolve problemi di...

Salute: Buratti (Synlab Italia), ‘lavorare con studenti ci arricchisce...

Salute: ‘Alma-Care’ vince gli i-Days 2025, l’hackathon di Synlab sulla longevità