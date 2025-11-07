Claudio Amendola: “Da giovane cintura nera di bugie, ma la verità è liberatoria”

“La verità ti fa male, lo so”, cantava Caterina Caselli. E la verità fa male anche ai protagonisti di ‘Fuori la verità’, il nuovo film di Davide Minnella, arrivato nelle sale con PiperFilm dopo l’anteprima alla 20esima edizione della Festa del Cinema di Roma. Nel vodcast di Adnkronos, Minnella e l’attore protagonista Claudio Amendola si raccontano senza filtri, svelando le sfumature di un’opera che mette al centro temi universali: la verità e le sue conseguenze, la spettacolarizzazione del dolore, le bugie e la famiglia. Tra aneddoti dal set e riflessioni più intime, i due artisti aprono anche una finestra sulla situazione attuale dell’industria cinematografica italiana.