Cannata (Universitas Mercatorum): “Equità, sostenibilità e conoscenza per il futuro del Paese”

by Adnkronos
by Adnkronos

“L’innovazione e il sapere sono strumenti fondamentali per promuovere una società più equa, competitiva e sostenibile. La Laurea Honoris Causa alla stilista Ferretti, vuole dare un segnale alle nuove generazioni: con impegno, competenza e preparazione si può costruire il proprio futuro.” Così Giovanni Cannata, Magnifico Rettore dell’Universitas Mercatorum, all’inaugurazione dell’Anno Accademico 2025/2026, presso l’Auditorium Parco della musica di Roma. L’evento ha visto anche il conferimento della Laurea Honoris Causa alla stilista Alberta Ferretti, Cavaliere del Lavoro e imprenditrice della moda italiana.

