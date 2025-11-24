Video

Tumori, seno: oncologo De Laurentiis ‘conoscere sottotipi per terapie mirate”

by Adnkronos
by Adnkronos

“I tumori della mammella non sono tutti uguali: esistono sottotipi intrinseci con comportamenti diversi che richiedono strategie terapeutiche completamente differenti. È fondamentale identificare la carta d’identità del tumore fin dalla diagnosi iniziale”, perché, “abbiamo terapie mirate per ciascun sottotipo”. Sono le parole di Michelino De Laurentiis, direttore del dipartimento di Oncologia senologica e toraco-polmonare dell’Istituto nazionale tumori Irccs fondazione Pascale di Napoli, alla presentazione del docufilm ‘il bagalio’, a Milano. L’iniziativa è promossa da Msd, in collaborazione con Andos, Europa Donna Italia, Fondazione Incontradonna, Komen Italia e Salute donna.

