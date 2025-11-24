Tumori, seno: Criscitiello (Humanitas Rozzano), ‘con breast unit migliore outcome pazienti’

“Una donna che affronta una diagnosi di tumore alla mammella deve essere presa in carico da una Breast unit. Abbiamo evidenze che, grazie alla presenza di un team multidisciplinare composto da oncologi, chirurghi, radiologi, radioterapisti, anatomopatologi, psiconcologi e nutrizionisti in grado di valutare in modo congiunto il miglior percorso di cura e di sostenere la paziente a 360 gradi, le pazienti seguite all’interno di questi centri specializzati hanno un outcome migliore”. Così Carmen Criscitiello, responsabile dell’Oncologia mammaria presso l’istituto clinico Humanitas di Rozzano (Milano) e professoressa presso la Humanitas university, partecipando, a Milano, alla presentazione del docufilm ‘il bagaglio’, promosso da Msd, in collaborazione con Andos, Europa Donna Italia, Fondazione Incontradonna, Komen Italia e Salute donna.