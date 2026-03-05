Trasporto aereo, Nunziata (Adr): “Aeroporti crescano con sostenibilità e qualità”

“Le infrastrutture aeroportuali devono svilupparsi in un quadro di sostenibilità ambientale, tutela della concorrenza e attenzione al viaggiatore”. Così, Vincenzo Nunziata, presidente di Aeroporti di Roma (Adr), ha commentato l’iniziativa dedicata al ruolo strategico del trasporto aereo nel sistema delle infrastrutture, ospitata al Terminal 5 dell’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino. L’appuntamento, promosso da Enac e Adr, ha riunito rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico e dell’industria del settore nel ricordo di Antonio Catricalà.