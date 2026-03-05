Video

Al via a Rimini Fiera la quarta edizione di Key – The Energy Transition Expo

by Adnkronos
by Adnkronos

Al via la quarta edizione di KEY – The Energy Transition Expo, l’evento di IEG (Italian Exhibition Group) di riferimento in Europa, Africa e bacino del Mediterraneo sulla transizione energetica, in programma negli spazi di Rimini Fiera dal 4 al 6 marzo 2026. Con oltre 1.000 brand espositori, di cui circa il 30% provenienti dall’estero, e più di 500 hosted buyer e delegazioni internazionali da 50 Paesi, coinvolti in collaborazione con l’Agenzia Ice e con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, la tre giorni si conferma la più importante piattaforma europea per le tecnologie, i servizi e le soluzioni integrate che stanno accelerando la decarbonizzazione.

