Trasporto aereo, Di Palma (Enac): “Il settore come motore dell’economia globale”

“Il trasporto aereo è una infrastruttura strategica e rappresenta uno dei motori dell’economia globale”. Queste le parole di Pierluigi Di Palma, presidente di Enac – Ente nazionale per l’aviazione civile, intervenuto al convegno dedicato al sistema delle infrastrutture strategiche organizzato al Terminal 5 dell’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino da Enac e Aeroporti di Roma (Adr). Nel corso dell’appuntamento, promosso in ricordo di Antonio Catricalà, Di Palma ha evidenziato i risultati raggiunti dal settore in Italia e il ruolo della liberalizzazione nella crescita del traffico e della qualità dei servizi aeroportuali.

