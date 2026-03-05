Trasporto aereo, Baccini (sindaco di Fiumicino): “Hub leva strategica per l’Italia”

“L’aeroporto di Fiumicino rappresenta non solo per la città ma per l’intero Paese un punto di riferimento strategico per le politiche industriali ed europee”. Lo ha detto Mario Baccini, sindaco di Fiumicino durante l’incontro “Concorrenza e trasporto aereo nel sistema delle infrastrutture strategiche”, promosso da Enac – Ente nazionale per l’aviazione civile e Aeroporti di Roma (Adr). L’iniziativa, dedicata alla memoria di Antonio Catricalà, ha riunito istituzioni e operatori del settore per discutere il ruolo degli aeroporti nello sviluppo economico e territoriale.