Video

Torino-Lione: svelata la prima maxi fresa che scaverà il versante italiano del tunnel del Moncenisio

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

Una mega-macchina che costruisce la galleria mentre la scava: la prima delle due maxi frese (Tbm – Tunnel boring machine) destinate al versante italiano del tunnel di base del Moncenisio, cuore della futura linea ferroviaria Torino-Lione, è lunga 235 metri, vanta una testa dal diametro di 10,16 metri e uno scudo esterno che protegge il personale e la macchina durante lo scavo, permettendo di installare in sicurezza i conci prefabbricati che compongono il rivestimento della galleria. La consegna ufficiale dell’opera è avvenuta l’11 marzo 2026 nello stabilimento Herrenknecht in Germania, dove è stata costruita per il raggruppamento di imprese UXT su incarico di Telt, la società binazionale italo-francese responsabile della realizzazione e futura gestione della sezione transfrontaliera della Torino-Lione.

Potrebbe interessarti

Infrastrutture: Chiorino (Regione Piemonte), ‘definito protocollo formazione per...

Infrastrutture: Bufalini (Telt), ‘tunnel transfrontaliero Torino-Lione pronto al...

Infrastrutture: Cresto (Herrenknecht Italia), ‘nostra fresa è dual...

LetExpo, Busico (ITS Academy Mobilità): “Aumentano le richieste...

LetExpo, Noce (Tip): “Il noleggio è la soluzione...

LetExpo, Ferrari (Assiterminal): “In arrivo un numero sproporzionato...

LetExpo, Buganè (Furlog): “Quando c’è crisi bisogna solo...

LetExpo, Zanetti (Confitarma): “Ho chiesto a Crosetto supporto...

LetExpo, De Pascalis (Wurth): “Fatichiamo a capire quello...

LetExpo, Merlo (Asf): “Chiediamo al Governo ammortizzatori per...