Infrastrutture: Bufalini (Telt), ‘tunnel transfrontaliero Torino-Lione pronto al 2033’

“Attualmente la realizzazione dell’opera e dello scavo del tunnel è circa al 30%. Abbiamo scavato 46 km di gallerie, di cui 20 km nel tunnel di base, su un totale di 164 km. Questo ci porta a confermare il 2033 come l’anno di completamento della realizzazione dell’opera, inclusi gli impianti tecnologici e la sua messa in servizio”. Così il direttore generale di Telt Maurizio Bufalini, a margine della consegna ufficiale della prima delle due maxi frese destinate al versante italiano del tunnel di base del Moncenisio, cuore della futura linea ferroviaria Torino-Lione, presso lo stabilimento Herrenknecht in Germania, dove è stata costruita per il raggruppamento di imprese Uxt, su incarico di Telt, la società binazionale italo-francese responsabile della realizzazione e futura gestione della sezione transfrontaliera della Torino-Lione.

