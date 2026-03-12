Infrastrutture: Cresto (Herrenknecht Italia), ‘nostra fresa è dual mode, la prima in Italia’

“Questa Tbm – Tunnel boring machine (fresa meccanica a piena sezione) è una dual mode, la prima in Italia: si può scavare, infatti, sia in modalità roccia, quando si trova in presenza di roccia dura, sia in modalità slurry, quando si trova in terreni più soffici non sono autoportanti”. Sono le parole di Alessandro Cresto, Direttore Generale Herrenknecht Italia, spiegando le funzionalità tecniche della prima delle due maxi frese, destinate al versante italiano del tunnel di base del Moncenisio, cuore della futura linea ferroviaria Torino-Lione, all’interno della fabbrica di Herrenknecht a Schwanau, Germania.