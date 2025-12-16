Sciopero aerei mercoledì 17 dicembre: stop di quattro ore e possibili disagi

Mercoledì nero per coloro che domani hanno intenzione di viaggiare in aereo. Nella giornata di domani, 17 dicembre, è infatti previsto uno sciopero di 4 ore, dalle ore 13 alle ore 17 che riguarderà alcune compagnie e scali italiani. Video Adnkronos 0 comment 0 FacebookTwitterPinterestEmail Adnkronos previous post Imam Shahin libero in località riservata del Nord Italia, lunedì udienza Tar su espulsione next post Gestionale per studi legali: funzionalità, prezzi e vantaggi dei software per avvocati Potrebbe interessarti Imprese, Agsm-Aim diventa Magis: una scelta che guarda... 16 Dicembre 2025 Schlein: “Con questa Manovra a rischio lo Stato... 16 Dicembre 2025 Medicina: ginecologo Vicino, ‘al congresso Sigo il punto... 16 Dicembre 2025 Medicina: ginecologo Cicinelli, ‘Sigo impegnata per una formazione... 16 Dicembre 2025 Eni e l’Open Innovation: trasformare l’innovazione in opportunità... 16 Dicembre 2025 Medicina: Viora (Sigo), ‘società scientifiche decisive per aggiornamento... 16 Dicembre 2025 Medicina: Di Maio (Sigo), ‘ginecologia territoriale ponte tra... 16 Dicembre 2025 Medicina: Trojano (Sigo), ‘Linee guida e dialogo con... 16 Dicembre 2025 Imprese: sindaco Possamai, ‘Magis punta a essere forte... 16 Dicembre 2025 Imprese: sindaco Tommasi, ‘Magis attesa da sfide su... 16 Dicembre 2025