Scienza e Innovazione: Pierluigi Contucci: “Necessità di un centro europeo per l’IA per competere

In questo intervento esclusivo per il Digital Innovation Channel, Pierluigi Contucci professore di fisica matematica all’Università di Bologna e membro dell’Accademia delle Scienze dell’Istituto di Bologna viene intervistato da Paola Catapano presso l’Accademia nazionale dei Lincei. Il Professor Contucci inquadra l’Intelligenza Artificiale come una vera rivoluzione industriale, sostenendo la necessità di un centro europeo per l’IA per competere con i grandi player globali. Sottolinea come le “scienze dure” (fisica, matematica, informatica ) siano i linguaggi fondamentali dell’IA moderna, le cui radici affondano nello studio dei sistemi complessi. Contucci definisce l’integrazione tra Quantum Computing e Intelligenza Artificiale come uno degli obiettivi tecnologici più ambiziosi e concreti del nostro tempo. Avverte che, mentre la tecnologia corre veloce, la scienza deve impegnarsi a comprenderne a fondo i meccanismi per governare l’incertezza. Infine, ribadisce il valore della World Tech Conference (Wtc) come luogo d’elezione per favorire il confronto internazionale e interdisciplinare tra scienza fondamentale, industria e istituzioni.