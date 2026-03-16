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Scienza e Innovazione: Luciano Maiani: “L’Intelligenza artificiale richiede una risposta europea

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In questo intervento esclusivo per il Digital Innovation Channel, Luciano Maiani già Presidente del Cern, dell’Infn e del Cnr, viene intervistato da Paola Catapano presso l’Accademia nazionale dei Lincei. Maiani definisce l’Intelligenza Artificiale una discontinuità storica che richiede una risposta europea corale. Riprendendo l’analogia della nascita del CERN, lo scienziato propone la creazione di un centro europeo per l’IA che raggruppi risorse superiori a quelle dei singoli Stati. L’obiettivo strategico è duplice: fermare la fuga dei cervelli verso gli Stati Uniti e mettere a sistema le eccellenze teoriche europee per competere autorevolmente a livello globale.

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