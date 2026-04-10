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Serena Brancale: “Con ‘Sacro’ ho trasformato ferite in festa, sogno di aprire una scuola di canto”

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Per Serena Brancale c’è un prima e un dopo Sanremo. Non per il nono posto – che lei vive come un segno, “mi ricorda Mia Martini e Giorgia” – ma per il gesto artistico che ha scelto di compiere: mostrarsi senza filtri. Con Qui con me ha rinunciato a scenografie, trucchi, effetti. Solo una storia d’amore tra una figlia e una madre che non c’è più. Il culmine è arrivato in finale, quando ha indossato l’abito della madre: una scelta divisiva, ma inevitabile. “Era suo, odorava di lei”, dice Brancale, ospite del vodcast dell’Adnkronos

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