Scienza e Innovazione: il Nobel Giorgio Parisi: “Non fermare innovazione, ma studiarla a fondo per

In questo intervento esclusivo per il Digital Innovation Channel il Premio Nobel per la Fisica e professore emerito dell’Università Sapienza di Roma, Giorgio Parisi, viene intervistato da Paola Catapano presso l’Accademia nazionale dei Lincei. Il Professor Parisi analizza l’Intelligenza Artificiale attraverso la lente dei sistemi complessi, confermando che essa può generare dinamiche ed effetti sistemici del tutto imprevedibili. La soluzione, secondo Parisi, non risiede nel fermare l’innovazione, ma nello studiarla a fondo per comprenderne i meccanismi e imparare a gestirne i rischi. Riguardo al tema della prudenza e del nucleare, lo scienziato sottolinea una distinzione fondamentale: la scienza ha il compito di offrire nuove possibilità e scoperte, ma spetta alla società la responsabilità politica ed etica di decidere quali di queste strade percorrere e come utilizzare le tecnologie a disposizione.